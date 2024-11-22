حادثة مأساوية.. متزلج يقتل ثمانينية عن طريق الخطأ (فيديو)

في حادث مأساوي، قضت محكمة روسية يوم 18 نونبر بالسجن عامًا واحدًا مع قيود على الحرية ضد المتزلج إيغور بيرين (56 عامًا)، إثر تسببه غير المقصود في وفاة مسنّة تبلغ من العمر 88 عامًا، كانت تتجول مع كلبها في شوارع موسكو.

تفاصيل الحادثة

وقعت الحادثة عندما كانت السيدة تسير مع كلبها المربوط بحبل طويل، في حين كان بيرين يتزلج بسرعة بين المارة. تسبب الحبل في عرقلة حركته، ما أدى إلى سحب الكلب والمرأة معًا، لتسقط السيدة بقوة على الرصيف وتصيب رأسها إصابة بليغة.

تم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث استعادت وعيها بعد ثلاثة أسابيع، لكنها فارقت الحياة لاحقًا نتيجة نزيف حاد في الرأس، وفقًا لمكتب المدعي العام في موسكو.

الحكم القضائي

أفاد الادعاء أن بيرين لم يدرك جسامة إصابة السيدة وغادر مكان الحادث لمواصلة التزلج. ومع ذلك، سلّم نفسه لاحقًا واعترف بذنبه. أثرت كاميرات المراقبة في التخفيف من الحكم، حيث أظهرت أن الحادث كان غير متعمد ونجم عن إهمال.

إلى جانب حكم السجن، ألزمته المحكمة بارتداء سوار إلكتروني، والبقاء في المنزل خلال ساعات محددة، ومنعته من حضور المناسبات العامة، لتجنب وقوع حوادث مماثلة.

ردود الفعل

أثارت الواقعة اهتمام الرأي العام في روسيا، وتساؤلات حول سلامة استخدام الطرق العامة للتزلج، خاصة في المناطق المزدحمة.