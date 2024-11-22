close button

دهس “مؤثرة” أثناء محاولة التقاط صورة سيلفي (فيديو)

22 نوفمبر، 2024 - 1:40 صباحًا
0

في حادثة صادمة وثقتها إحدى كاميرات المراقبة، لقيت المؤثرة البرازيلية أماندا دوس سانتوس باربوسا، البالغة من العمر 24 عامًا، حتفها بشكل مأساوي في مدينة جواو بيسوا، بعدما اختل توازنها وسقطت من السيارة أثناء محاولتها التقاط صورة “سيلفي”.

كانت أماندا برفقة ثلاثة من أصدقائها في السيارة، عائدين من سهرة في شمال البرازيل.

في الطريق، وقفت المؤثرة داخل السيارة وأخرجت رأسها من فتحة السقف لتصوير فيديو على هاتفها المحمول، بهدف مشاركته مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي لحظة مفاجئة، فقدت أماندا توازنها وسقطت على الطريق، مما أدى إلى دهسها من قبل سيارة أخرى كانت تسير خلفهم.

تم نقلها على الفور إلى المستشفى، حيث أُعلنت وفاتها متأثرة بإصابات خطيرة.

تم توقيف أصدقاء أماندا ونقلهم إلى مركز الشرطة المحلي للإدلاء بشهاداتهم حول الحادث.

وأكدت الشرطة المدنية في البرازيل أنها تواصل تحقيقاتها لكشف الملابسات الدقيقة التي أدت إلى هذه المأساة المؤلمة.

ردود فعل على مواقع التواصل

الحادث أثار حزنًا كبيرًا بين متابعي أماندا، الذين أعربوا عن صدمتهم لفقدانها بطريقة مأساوية خلال لحظة توثيق لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار تساؤلات حول مخاطر استخدام الهواتف أثناء التنقل.

22 نوفمبر، 2024 - 1:40 صباحًا
0

مقالات ذات صلة

حادثة مأساوية.. متزلج يقتل ثمانينية عن طريق الخطأ (فيديو)

2024-11-22 / 01:50
خروف

جزائري يلتهم خروفاً في وقت قياسي يُشعل مواقع التواصل…

2024-11-22 / 00:33
لص - صورة تعبيرية

فرحة لصوص أحذية تُثير السخرية (فيديو)

2024-11-21 / 23:38
أطول وأقصر امرأتين في العالم

لقاء استثنائي يجمع أطول وأقصر امرأتين في العالم (صور)

2024-11-21 / 23:12

روبوت يكشف عن مخلوق مذهل في أعماق المحيط (فيديو)

2024-11-21 / 02:19
سمكة يوم القيامة

في ظهورها الثاني خلال 3 شهور.. سمكة “يوم القيامة”…

2024-11-21 / 02:03
صورة تعبيرية

أصوات غامضة تُفجر مفاجأة غير متوقعة تحت منزل مسنة…

2024-11-21 / 01:53
صورة تعبيرية

قتل طليقته بعد زواجها من آخر والمحكمة تُثير الجدل…

2024-11-21 / 00:52
طفلة - صورة تعبيرية

ضرب “وحشي” لطفلة في حضانة يُشعل مواقع التواصل (فيديو)

2024-11-21 / 00:38
طائرة - صورة تعبيرية

اشتعال هاتف يثير الذعر في طائرة (فيديو)

2024-11-21 / 00:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى