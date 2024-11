دهس “مؤثرة” أثناء محاولة التقاط صورة سيلفي (فيديو)

في حادثة صادمة وثقتها إحدى كاميرات المراقبة، لقيت المؤثرة البرازيلية أماندا دوس سانتوس باربوسا، البالغة من العمر 24 عامًا، حتفها بشكل مأساوي في مدينة جواو بيسوا، بعدما اختل توازنها وسقطت من السيارة أثناء محاولتها التقاط صورة “سيلفي”.

كانت أماندا برفقة ثلاثة من أصدقائها في السيارة، عائدين من سهرة في شمال البرازيل.

في الطريق، وقفت المؤثرة داخل السيارة وأخرجت رأسها من فتحة السقف لتصوير فيديو على هاتفها المحمول، بهدف مشاركته مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي لحظة مفاجئة، فقدت أماندا توازنها وسقطت على الطريق، مما أدى إلى دهسها من قبل سيارة أخرى كانت تسير خلفهم.

Uma jovem morreu atropelada após cair da janela de um carro em movimento em João Pessoa (PB). Imagens de segurança mostram quando Amanda dos Santos Barbosa, 24, se desequilibrou do veículo após fazer selfies com as amigas. Ela foi atropelada por um veículo preto que acessou a… pic.twitter.com/9DUJyUnquE

— O Tempo (@otempo) November 20, 2024