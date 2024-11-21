الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الرباط

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مساء اليوم الخميس بالدار البيضاء، رئيس جمهورية الصين الشعبية، فخامة السيد شي جين بينغ، الذي يقوم بزيارة قصيرة للمملكة.

وعند نزوله من الطائرة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وجد الرئيس الصيني في استقباله، صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

إثر ذلك تقدم للسلام على فخامة السيد شي جين بينغ، رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، قبل استعراض تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية.

بعد ذلك، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن والرئيس الصيني، السادة محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء – سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، وجلال بنحيون عامل إقليم النواصر، ومحمد السالماني رئيس المجلس الإقليمي للنواصر، وعبد العزيز الراضي رئيس جماعة النواصر.

كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وفخامة السيد شي جين بينغ، السيد لي شانغلين سفير الصين بالمغرب، والسيد زهو زهيشانغ الوزير المستشار بسفارة الصين بالمغرب، والسيد شيا كيلين الملحق العسكري لدى السفارة الصينية بالمملكة، والسيد زهينغ واي المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين.

وبمدخل القاعة الشرفية للمطار، قُدم لرئيس الدولة الصينية الذي يرافقه وفد يتكون على الخصوص من السيد كاي تشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي والمدير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والسيد وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، والسيدة هوا تشونينغ نائبة وزير الشؤون الخارجية، التمر والحليب، جريا على التقاليد المغربية الأصيلة.

وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه الموكب الرسمي نحو مقر إقامة الرئيس الصيني بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

وتعكس هذه الزيارة عمق علاقات الصداقة والتعاون والتضامن التي تربط الشعبين المغربي والصيني، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة السيد شي جين بينغ، للمضي قدما في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الصينية المغربية التي تم إرساء دعائمها خلال الزيارة الأخيرة لجلالة الملك للصين في ماي 2016.