رحيمي يقود العين للفوز أمام العروبة في الدوري الإماراتي (فيديو)
هبة بريس – رياضة
قاد المهاجم الدولي المغربي سفيان رحيمي فريقه العين للفوز أمام مضيفه العروبة بأربعة أهداف لاثنين، اليوم الخميس، ضمن الجولة 8 من الدوري الإماراتي.
رحيمي تألق كعادته في مباراة اليوم من جانب العين، حيث سجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 12، ثم صنع الهدف الثالث في الدقيقة 44.
سفيان رحيمي يسجل والعين يتقدم بالهدف الأول #العروبة_العين#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/H5Q3BsGzOJ
— ADSportsTV (@ADSportsTV) November 21, 2024
وواصل بذلك رحيمي تألقه مع العين الإماراتي هذا الموسم، حيث رفه حصيلته التهديفية في الدوري إلى 4 أهداف وتمريرتين حاسمتين.