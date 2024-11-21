إساءة للمشهد الإعلامي بالصحراء المغربية .. “الهاكا” تتلقى شكاية

هبة بريس ـ الرباط

قدّم مركز الدراسات في الأقاليم الجنوبية بشكوى إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، يتعلق بـ”تجاوزات مهنية ارتكبتها قناة ميدي 1 تيفي في مدينة العيون”.

وأوضح مركز الصحراء للدراسات والأبحاث العلمية في الشكوى “، أن القناة اعتمدت أسلوبًا إعلاميًا يخلط بين المقاربة الاقتصادية والتجارية والعاطفية والعنصرية في تغطيتها للأحداث. وأشار المركز إلى أن هذه الطريقة تفتقر إلى المهنية والحياد في تقديم الخدمة الإعلامية العامة.

وأردف المركز في شكواه قائلاً: “بصفتكم الهيئة الرقابية المسؤولة عن مراقبة الممارسات الإعلامية في مجال السمعي البصري على الصعيد الوطني، نعبّر عن استيائنا العميق من ردود الفعل السلبية التي عبرت عنها الأوساط الاجتماعية والإعلامية والسياسية والمؤسسات العامة في المنطقة، تجاه أسلوب قناة ميدي 1 تيفي في تغطية الأحداث في الأقاليم الجنوبية”.

كما تحدث المركز عن مطالب إعلاميين ومؤسسات محلية بضرورة “وضع رؤية جديدة للقناة في تعاملها مع القضايا الجهوية في الصحراء المغربية، والتزامها بالحياد التام والعمل على مسافة واحدة مع جميع الأطراف المعنية في المنطقة”.

وطالب مركز الصحراء للدراسات والأبحاث الإعلامية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتشكيل “لجنة لتقصي الحقائق” بهدف التحقيق في الانتهاكات المهنية الكثيرة التي تضر بالمشهد الإعلامي في الصحراء المغربية، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة وتطبيق العقوبات اللازمة.