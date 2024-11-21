عملية تركيب الدعامات الفولاذية في ملعب طنجة الكبير تقترب من الاكتمال

هبة بريس – طنجة

شارفت عملية تركيب الدعامات الفولاذية الضخمة التي تشكل الركائز الأساسية لتسقيف “الملعب الكبير” بمدينة طنجة على الانتهاء، حيث تم تثبيت 31 دعامة من أصل 42، بنسبة إنجاز بلغت 90%. ومن المتوقع أن تُستكمل هذه العملية خلال الأسبوع المقبل.

الإطارات الحديدية

ويُنتظر أن يُتيح تثبيت هذه الدعامات، التي بدأت أعمالها الشهر الماضي باستخدام مواد مستوردة، الانتقال إلى المرحلة التالية المتمثلة في تركيب الإطارات الحديدية الخاصة بسقف الملعب.

وستتبع ذلك أعمال تثبيت الإطارات الأفقية، التي تتطلب توقفًا مؤقتًا للأنشطة الميدانية لتسهيل إتمام الأعمال المتبقية في المدرجات.

مقصورات كبار الشخصيات

وبالتزامن مع تقدم هذه الأشغال، تتواصل أعمال تجهيز “مقصورات كبار الشخصيات” والصالات المخصصة لفئة “VIP”، التي تشمل حوالي 40 قاعة مجهزة بالكامل، حيث تقع هذه المرافق في أعلى المدرجات وتوفر مساحات مريحة ومميزة لهذه الفئة من الجمهور.

وفي إطار تحسين البنية التحتية المحيطة بالملعب، أُزيلت عشرات الأشجار التي كانت تحيط به لسنوات، وتم تسوية الأرضية وتجهيزها لتبليطها بالرخام الأبيض والأسود، مع إنشاء ممرات واسعة لتسهيل حركة الوصول.

نافورات وأشجار

كما يشهد الموقع تطوير مساحات خضراء تشمل نافورات وأشجار ومزهريات كبيرة، مما يعزز من جمالية المكان ويضيف بعدًا بصريًا مميزًا.

على صعيد تجهيز أرضية الملعب، يتم العمل على إعدادها وفق تصميم تقني دقيق بإشراف خبراء مختصين. وسيتم تسويتها وتجهيزها لزرع العشب الطبيعي خلال الأشهر المقبلة، بعد الانتهاء من تسقيف الملعب وإنشاء الممرات المؤدية مباشرة إلى ساحة اللعب.