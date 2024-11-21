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البيضاء.. الرقابة تكشف مخبأ للحوم الفاسدة تُستخدم في الشاورما”

21 نوفمبر، 2024 - 5:53 مساءً
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هبة بريس- البيضاء

قامت مصالح الشرطة الإدارية وحفظ الصحة، بالتعاون مع المكتب الوطني للمنتجات الغذائية، بمداهمة ناجحة لمخبأ يحتوي على لحوم فاسدة بالحي الحسني في مدينة الدار البيضاء.

وقد أسفرت الحملة عن حجز حوالي 86 كيلوغرامًا من اللحوم الحمراء والبيضاء منتهية الصلاحية، التي كانت مخصصة لصنع “الشاورما”.

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على مادة ملونة تُسمى “ميمي”، يتم استخدامها لإضفاء لمعان مزيف على اللحوم الفاسدة، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

21 نوفمبر، 2024 - 5:53 مساءً
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