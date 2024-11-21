نصير مزراوي يتصدر إحصائية فريدة في الدوري الإنجليزي

هبة بريس – رياضة

يتصدر الدولي المغربي نصير مزراوي، ظهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، إحصائية فريدة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الكروي الحالي.

ووفقًا لمنصة “سوفا سكور”، يتصدر نصير مزراوي قائمة أكثر اللاعبين قيامًا بالتدخلات الدفاعية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بمعدل 3.5 تدخل في كل مباراة.

ويتقاسم مزراوي هذه الصدارة مع موسيس كايسيدو، متوسط ميدان تشيلسي، ودانيال مونيوث، مدافع كريستال بالاس.

يُذكر أن نصير مزراوي انضم إلى مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، وقدم أداءً مميزًا مع “الشياطين الحمر”.