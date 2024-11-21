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أشغال بناء سد رباط الخير بصفرو
أشغال بناء سد رباط الخير بصفرو

انطلاق أشغال بناء سد رباط الخير بصفرو

21 نوفمبر، 2024 - 12:11 مساءً
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سفيان خلوق – هبة بريس

بدأت أشغال بناء سد “رباط الخير” الجديد بإقليم صفرو، حيث أسند تنفيذ المشروع إلى الشركة المغربية “Stam”.

ويُعد هذا المشروع من المشاريع الحيوية، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و600 مليون درهم، حيث سيُساهم في تزويد إقليم صفرو والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب، إلى جانب سقي الأراضي الزراعية، الحماية من الفيضانات، وإنتاج الطاقة الكهرمائية.

ومن الناحية التقنية، يصل ارتفاع السد إلى 71 متراً عن الأساس، ويُصنف ضمن فئة السدود الصخرية المغطاة بالخرسانة. وسيُساهم إنجازه في زيادة القدرة التخزينية للمياه بالحوض، مما يعزز تلبية الاحتياجات المائية للمنطقة.

ويأتي هذا المشروع في إطار التوجيهات الملكية السامية، التي تؤكد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المائية الكبرى، خاصةً في المناطق التي تشهد كميات هامة من التساقطات المطرية والثلجية.

21 نوفمبر، 2024 - 12:11 مساءً
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