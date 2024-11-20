اختبار DNA يكشف مفاجأة بشأن أصول فينيسيوس الأفريقية (صورة)

هبة بريس – رياضة

أطلق الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حملة لتتبع أصول لاعبي المنتخب البرازيلي بالتعاون مع شركة مختصة في تحليل الجينات، حيث كشفت أن أصول فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، تعود إلى الكاميرون.

وتلقى فينيسيوس الوثيقة التي تؤكد انتماءه لقبيلة “تيكار” الكاميرونية، خلال لقاء حضره مع والده وإندالدو رودريغيز، رئيس الاتحاد البرازيلي، قبل مباراة البرازيل وأوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وفي تصريح له، قال رئيس الاتحاد البرازيلي: “هذه المبادرة تؤكد التزامنا بمجتمع أكثر شمولاً في البرازيل وكرة القدم العالمية. الاحتفال بفينيسيوس هو احتفال بنجاح جميع البرازيليين وإبراز دور الثقافة الأفرو-برازيلية في تشكيل هويتنا ونجاحنا الكروي.”

من جهتها، صرحت جينا بايج، مؤسسة ورئيسة AfricanAncestry.com: “يحمل فينيسيوس رغبة قوية في تكريم جذوره، رغم أن تاريخه العائلي تأثر بالعنصرية وإرث العبودية. اختبار الحمض النووي كشف انتماءه لقبيلة تيكار في الكاميرون، ونحن فخورون بمساعدته في اكتشاف جذوره والاحتفاء بإرثه الإفريقي.”

يُذكر أن فينيسيوس جونيور تعرّض مراراً لإساءات عنصرية في مباريات ريال مدريد خارج ملعبه، وكان أبرزها حادثة “شنق” دمية تمثله فوق جسر في مدريد قبل مباراة الديربي أمام أتلتيكو في يناير 2023.

وتم القبض على أربعة أشخاص متورطين في الواقعة، ويواجهون حالياً تهماً جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن أربع سنوات.