سقوط مروع في مركز تسوق يودي بحياة امرأة (فيديو)

لقيت امرأة مصرعها في حادث مأساوي بمدينة جينينغ الصينية، بعد سقوطها من الطابق الرابع لمركز “وان شيانغهوي” للتسوق، إثر محاولة فاشلة للجلوس على حاجز السلم المتحرك.

أظهرت كاميرات المراقبة المرأة وهي تقف بالقرب من السلم المتحرك، منشغلة بقراءة شيء ما، ثم تحاول الجلوس على الحاجز.

ومع بدء حركة السلم، فقدت توازنها وسقطت عبر فجوة بين الدرج والحاجز. ورغم محاولتها الإمساك بالحاجز، لم يتمكن المارة من مساعدتها في الوقت المناسب، مما أدى إلى سقوطها من ارتفاع الطابق الرابع. وبحسب التقارير المحلية، تُوفيت المرأة على الفور بسبب الصدمة الناجمة عن السقوط.

الفحص الأمني السابق

الحادث وقع بعد أقل من أسبوعين من إجراء فحص أمني شامل للمركز، والذي شمل التحقق من مخارج الطوارئ وقنوات الإخلاء لضمان سلامة الزوار. إلا أن الحادث أثار قلق السكان المحليين، الذين شككوا في فعالية تلك الإجراءات الوقائية، خاصة مع تكرار حوادث مماثلة في الأماكن العامة.

مطالب بتعزيز إجراءات الأمان

وفي أعقاب الحادث، طالب الأهالي بتعزيز معايير الأمان في المراكز التجارية، مثل إضافة حواجز إضافية حول السلالم المتحركة وتوفير تعليمات واضحة للمستخدمين لتجنب مثل هذه المخاطر في المستقبل.

ردود الفعل والانتقادات

الواقعة أثارت ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المستخدمون الجهات المسؤولة بتكثيف حملات التوعية حول مخاطر استخدام السلالم المتحركة بطريقة غير آمنة.

كما أشار آخرون إلى ضرورة فرض قوانين أكثر صرامة تضمن التزام المراكز التجارية بتطبيق أعلى معايير السلامة.