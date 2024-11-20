ميناء البيضاء يستقبل أولى شحنات اللحوم الحمراء المستوردة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استقبل ميناء الدار البيضاء الشحنات الأولى للحوم الحمراء المستوردة من الخارج من خلال عدد من شاحنات نقل اللحوم قادمة من دولة إسبانيا.

و سيتم توزيع الدفعة الأولى من اللحوم الحمراء المستوردة على عدد من المجازر و الأسواق التجارية الكبرى بجهة الدار البيضاء سطات قبل وصول كميات أخرى سيتم توزيعها على باقي مناطق المملكة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية سمحت باستيراد اللحوم الحمراء شريطة توفرها على عدد من المعايير مثل الذبح الحلال و استجابة المستوردين لدفتر تحملات خاصة بعمليات نقل و توزيع اللحوم للحفاط على جودتها و طراوتها.