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ميناء البيضاء يستقبل أولى شحنات اللحوم الحمراء المستوردة

20 نوفمبر، 2024 - 12:28 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

استقبل ميناء الدار البيضاء الشحنات الأولى للحوم الحمراء المستوردة من الخارج من خلال عدد من شاحنات نقل اللحوم قادمة من دولة إسبانيا.

و سيتم توزيع الدفعة الأولى من اللحوم الحمراء المستوردة على عدد من المجازر و الأسواق التجارية الكبرى بجهة الدار البيضاء سطات قبل وصول كميات أخرى سيتم توزيعها على باقي مناطق المملكة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية سمحت باستيراد اللحوم الحمراء شريطة توفرها على عدد من المعايير مثل الذبح الحلال و استجابة المستوردين لدفتر تحملات خاصة بعمليات نقل و توزيع اللحوم للحفاط على جودتها و طراوتها.

20 نوفمبر، 2024 - 12:28 مساءً
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