أكادير تحتضن اجتماع التخطيط لتمرين “الأسد الإفريقي 2025”

هبة بريس

تحتضن القيادة العليا للمنطقة الجنوبية بأكادير، من 18 إلى 22 نونبر الجاري، أشغال اجتماع التخطيط الرئيسي لتمرين “الأسد الإفريقي 2025″، حسب ما أفاد به بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

وينكب القائمون على التخطيط، الوطنيون والدوليون، خلال هذا الاجتماع، على طرق سير مختلف الأنشطة المدرجة في برنامج النسخة الـ 21 من تمرين الأسد الإفريقي.

وتتعلق هذه الأنشطة بتكوينات تهم مجالات عملياتية، وتمرينا للتخطيط موجه لأطر القيادة العليا، ومناورات مسلحة متعددة ومشتركة، وأنشطة مدنية-عسكرية، وكذا تمارين للتصدي لهجمات بأسلحة الدمار الشامل (النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي).

وأشار البلاغ إلى أن “تمرين الأسد الإفريقي 2025” متعدد الجنسيات والمجالات سيجرى من 12 إلى 23 ماي 2025 بمناطق أكادير وطانطان والقنيطرة وبن جرير وتيزنيت، مسجلا أن الهدف الرئيسي لهذا التمرين المهم يتمثل في تعزيز قدرات التدخل في سياق متعدد الجنسيات، وتطوير قابلية العمل المشترك، وتسهيل التبادلات بين القوات المسلحة للبلدان المشاركة بغية تعزيز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.