لحظة مروعة.. أسد يهاجم رجلاً حاول التقاط “سيلفي” (فيديو)

شهدت مدينة لاهور الباكستانية حادثة مروعة عندما هاجم أسد رجلاً كان يحاول التقاط صورة سيلفي بالقرب من قفصه.

لحظات الرعب وثّقتها الكاميرات، حيث أظهر مقطع فيديو الرجل وهو يصرخ من الألم بينما يغرس الأسد أنيابه في فخذه، فيما حاول آخرون تحريره من قبضة الحيوان البري.

تفاصيل الحادثة

الهجوم وقع خارج قفص الأسد، حيث يبدو أن الرجل اقترب أكثر من اللازم، مما دفع الحيوان للانقضاض عليه.

ورغم محاولات ثلاثة رجال لإبعاد الأسد، إلا أن الهجوم استمر لبعض الوقت، مخلفًا الضحية بملابس ممزقة وجروح عميقة.

نُقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته في ذراعه وفخذه. وحتى الآن، لم تُعلن تفاصيل دقيقة عن مدى خطورة إصاباته.

حوادث سابقة مع الأسود

تسلّط هذه الحادثة الضوء على مخاطر الاقتراب غير المحسوب من الحيوانات البرية، خاصة الأسود.

في أكتوبر الماضي، وقعت مأساة مماثلة في شبه جزيرة القرم، حيث هاجم أسد عاملة في حديقة حيوان بعد دخولها قفصه دون اتخاذ تدابير السلامة اللازمة.

وفي حادثة مشابهة عام 2018، تعرضت امرأة لهجوم في حديقة “تايجان” أثناء محاولتها التقاط صورة بجانب أسد. أنقذها مدير الحديقة بالتدخل السريع، مما منع وقوع مأساة أكبر.