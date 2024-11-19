آدم أزنو: “إرتداء القميص الوطني شرف دائم”

عبّر الدولي المغربي آدم أزنو عن سعادته بالمشاركة مع المنتخب المغربي في المباراة التي جمعته بمنتخب ليسوتو، والتي انتهت بفوز أسود الأطلس بحصة 7-0، ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ونشر لاعب بايرن ميونخ صورًا من اللقاء عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام”، مرفقًا تعليقًا قال فيه: “إضافة المزيد من الدقائق والخبرات.. ارتداء هذا القميص شرف دائم”.

وفي تصريحاته بعد المباراة، أشاد المدرب وليد الركراكي بأداء أزنو، مؤكدًا: “هذا هو الوقت المناسب لأزنو ليبدأ المنافسة على مركز الظهير الأيسر. أنا سعيد بما قدمه، وهذه المباراة إضافة لمسيرته مع المنتخب”.

يُذكر أن أزنو بدأ المباراة كأساسي أمام ليسوتو وتم استبداله في الدقيقة 76 بلاعب تورينو الإيطالي آدم ماسينا.