إيطاليا..إعتداء دام يرسل مهاجر مغربي إلى العناية المركزة
عبد اللطيف الباز- هبة بريس
تعرض مواطن مغربي خمسيني ، لعنف شديد من طرف مجهول، أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية، في حالة جد حرجة، و إدخاله إلى قسم العناية المركزة.
وأكد مصدر لـ”هبة بريس “، أن الضحية تعرض للضرب في الشارع العام بمدينة فودجا، ومنذ تلك اللحظة وهو يرقد في قسم العناية المركزة بسبب العنف الشديد الذي استهدف أنحاء متفرقة من جسده.
وأوضح المصدر نفسه، وبعد ارتكابه للجريمة، لاذ الجاني بالفرار إلى وجهة غير معروفة.
وفق المصدر ذاته أن الضحية ذو أخلاق عالية ويحترمه أغلب جيرانه، ويعرف في الوسط الثقافي المحلي بأنشطته لكونه واحدا من الباعة المتجولين بالمنطقة.
وقد تم فتح بحث في الموضوع من قبل مصالح الأمن بفودجا تحت إشراف المدعي العام ، للتحقق من جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
7 تعليقات
اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما …
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم احفظ أبناء المغرب الحبيب…
نتمنى له الشفاء العاجل..
اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة..
يجب القبض على هدا المجرم وتقديمه إلى العدالة ليأخذ جزائه
أوروبا معروف عليها بوجود كمرات المراقبة لعله يكون بواحدة منها هدا المجرم الدي فعل فعلته ولد بالفراش
نتمنى أن يجدون هدا المجرم وان لا يقولول لنا أنه مختل عقليا لأنه لوكان كدالك ماكان فر بالفرار