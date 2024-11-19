إيطاليا..إعتداء دام يرسل مهاجر مغربي إلى العناية المركزة

عبد اللطيف الباز- هبة بريس

تعرض مواطن مغربي خمسيني ، لعنف شديد من طرف مجهول، أدى إلى إصابته بجروح خطيرة ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية، في حالة جد حرجة، و إدخاله إلى قسم العناية المركزة.

وأكد مصدر لـ”هبة بريس “، أن الضحية تعرض للضرب في الشارع العام بمدينة فودجا، ومنذ تلك اللحظة وهو يرقد في قسم العناية المركزة بسبب العنف الشديد الذي استهدف أنحاء متفرقة من جسده.

وأوضح المصدر نفسه، وبعد ارتكابه للجريمة، لاذ الجاني بالفرار إلى وجهة غير معروفة.

وفق المصدر ذاته أن الضحية ذو أخلاق عالية ويحترمه أغلب جيرانه، ويعرف في الوسط الثقافي المحلي بأنشطته لكونه واحدا من الباعة المتجولين بالمنطقة.

وقد تم فتح بحث في الموضوع من قبل مصالح الأمن بفودجا تحت إشراف المدعي العام ، للتحقق من جميع ظروف وملابسات هذه القضية.