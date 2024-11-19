المحكمة الإدارية بفاس تدخل ملف عزل 3 مستشارين بجماعة كلدمان للمداولة

المحكمة الإدارية بفاس قررت إدخال الملف إلى المداولة اليوم (19 نونبر)، حيث من المتوقع أن تصدر حكمها خلال الأجل المحدد قانونيًا، وهو شهر واحد كحد أقصى من تاريخ تسجيل الطلب.

المادة 20 من القانون التنظيمي تنص على تجريد أي عضو من عضويته في حال تقدّم الحزب الذي ترشح باسمه بطلب رسمي للعزل، شريطة أن تبت المحكمة الإدارية في الطلب خلال الأجل المحدد.

الموضوع يعكس ديناميكية العلاقة بين الأحزاب وأعضائها المنتخبين، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالالتزام الحزبي.