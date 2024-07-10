اشتوكة : حجز ” زورق مطاطي ” بثلاث محركات لنقل المهاجرين السريين

شهد شاطئ الدويرة المتواجد بإقليم اشتوكة أيت باها استنفارا أمنيا واسعا خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب “زودياك” من الحجم الكبير بثلاث محركات.

وحسب ما أوردته مصادر محلية، فقد انتقلت السلطات المعنية إلى الشاطئ المذكور وعاينت هذا القارب الذي تحوم الشبهات حول استغلاله من طرف بعض مهربي البشر بالمنطقة لتنظيم عمليات للهجرة السرية.

ووفقا للمصادر نفسها، فقد تم فتح تحقيق في هذا الشأن، لكشف ملابسات تواجد هذا القارب بعين المكان، وتحديد هوية الواقفين وراء تركه بالشاطئ المذكور.

ويأتي هذا في الوقت الذي اهتزت فيه منطقة الهواورة بالجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ، مؤخرا، على وقع انقلاب قارب للهجرة السرية، وهو ما أسفر عن وفاة 9 أفراد، من بينهم إمرأة وطفل صغير، فيما بلغ عدد المرشحين للهجرة غير الشرعية الذين تم إنقاذهم 22 شخصا، بالإضافة إلى مفقودين لازالت الأبحاث جارية لإنتشال جثامينهم، بينما تمكن آخرون من الفرار إلى وجهة غير معلومة، من ضمنهم أشخاص يشتبه في كونهم من منظمي العملية.