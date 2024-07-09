تهيئة ملعب العربي الزاولي متواصلة و الأشغال الخارجية تستنفر سلطات المدينة

هبة بريس – الدار البيضاء

تواصل الشركات المشرفة على تهيئة ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء عملها ليكون الملعب جاهزا مع بداية الموسم الكروي الجديد الذي سينطلق في الأسبوع الأخير من شهر غشت القادم.

و تعكف فرق العمال حاليا على تهيئة محيط الملعب الخارجي و ذلك بتنسيق تام مع سلطات المدينة و خاصة الأمنية باعتبار الملعب يتواجد في منطقة سكنية شعبية و مكتظة بالسكان، و هو ما يفرض ضرورة اتخاذ تدابير خاصة و توفر الملعب على مقومات معينة لفرض التدابير الأمنية الاحترازية اللازمة أثناء تنظيم المباريات.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فيتم حاليا تركيز الجهود من طرف العمال على الجهة التي لا توجد بها مدرجات، حيث سيتم تشييد سور خارجي سميك بارتفاع كبير، و كذا خندق أمني بجواره، مع تسييج السور الحالي بالأسلاك الشائكة.

موازاة مع ذلك، تتواصل عملية تهيئة مستودعات الملعب و مرافقه الصحية و الإدارة و باقي تجهيزاته التي ستكون في حلة جديدة مع بداية الموسم الكروي القادم، و سيكون ملعب العربي الزوالي مسرحا لمقابلات الرجاء و الوداد المحلية و القارية.

و يتوقع أن تزور لجنة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ملعب العربي الزاولي للوقوف على كافة الأمور و النقاط التي يفرضها دفتر التحملات و مدى توفرها في الملعب قبل التأشير و المصادقة عليه لاحتضان مباريات الرجاء بعصبة الأبطال الأفريقية.