مراكز “الرّقية الشّرعية” في إيطاليا تهدف للربح وترسيخ ممارسات الشعوذة

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

كثير من الناس لا يحبون النظر إلى الجانب الفارغ من الكأس، لكن القلوب امتلأت بما يكفي لاستنكار عدة ظواهر تنخر المجتمع؛ كيف سيكون شعورنا ونحن في سنة 2024 نتابع تناسل الحوادث المرتبطة بمن يسمون “الرقاة”، وبعضهم بمثابة وحوش آدمية تنهش البسطاء مستغلة جهلهم، وتفاهة بعض المعتقدات؟..فإلى حدود اليوم مازال هناك من يضع ثقته في بعض الدجالين ينشطون ببعض المراكز الثقافية الإسلامية خاصة بشمال إيطاليا، ويستأمنهم على فلذة كبده بدعوى تخليصها من الجن.

في ميلانُـو أو في تورينو أو نابولي أو في بلدة سيرينيو أو مدن أخرى، مازالت تنتشر ظاهرة امتهان التلاعب بالمشاعر والأجساد، بغطاء شرعي. وحتى إذا افترضنا أن الرقية الشرعية موجودة في تراث المسلمين فإن الاختلاء بامرأة متزوجة أو مطلقة أو فتاة في ريعان شبابها، أو بائعة هوى، بدعوى تخليصها من قوى خفية تمتلكها أو تحول بينها وبين مستقبل مفترض، يحتاج إلى كثير من الغباء لتصديقه.

القانون لا يحمي المغفلين، لكنه يجب أن يطبق بصرامة لإغلاق كافة المراكز الثقافية، التي تمارس فيها طقوس شيطانية، أو طقوس “الرقية الكاذبة”، لأن هذا النوع من الإجرام يضر بصورة المسلمين والبلاد أمام العالم. ما معنى أن تبث قنوات أجنبية ربورتاجات تحت عنوان: “رقاة شرعيون يبتزون النسوة في إيطاليا بتصويرهن عاريات”؟..

أي مجتمع هذا الذي يستبيح أجساد نسائه أمام العالم؟ وأي مجتمع هذا يسحل يوميا نساءه على مواقع التواصل الإجتماعي، وتطبيقات التراسل الفوري؟ هذا يمكن أن ينجح في ظل وجود من يتاجر بسلع غيبية، على مرأى ومسمع من الجميع؟..

العالم اليوم يتحدث لغة العلم، ولا سبيل لتحقيق أي طفرة إلا من خلال حسابات علمية دقيقة في الاقتصاد والتنمية، أما “علم الغيب” فعلمه عند الله تبارك وتعالى، وربما لم يعد هناك مجال للحديث عن أولياء الله الصالحين؛ لكن ما يحز في النفس هو وجود جحافل من هؤلاء الذين يعرقلون ويخربون صورة المجتمع، بإشهار قدرتهم على محاربة الحسد والنحس بجهلهم وتخلفهم، وتكالبهم.

طبعا، لا أحد ينكر وجود بركة ربانية يمكن أن يحيط بها الله ما شاء من عباده، بالنسبة لمن يعتقد بوجود الله، ولكن الجهل نقمة، تفترض تدخلا قانونيا صارما، ويقظة مجتمعية لرفض مثل هذه الممارسات، ومحاربتها بكل الوسائل القانونية.