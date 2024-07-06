أوروبا 2024 .. إنكلترا تبلغ دور الأربعة بانتصارها على سويسرا

2024-07-06 / 20:18
0

كرَّست إنكلترا، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة، عقدة سويسرا في الدور ربع النهائي للبطولات الكبرى عندما تغلبت عليها 5-3 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) السبت على ملعب دوسلدورف أرينا في دوسلدورف وبلغت نصف نهائي كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا.

وكانت سويسرا البادئة بالتسجيل عبر مهاجم موناكو الفرنسي بريل إمبولو (75)، وردت إنكلترا بعد خمس دقائق بواسطة جناح أرسنال بوكايو ساكا (80).

وفي ركلات الترجيح تألق حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد في التصدي للركلة الترجيحية الأولى لسويسرا والتي انبرى لها مدافع مانشستر سيتي الانكليزي مانويل أكانجي، فيما نجح خماسي منتخب “الأسود الثلاثة” (كول بالمر وجود بيلينغهام وساكا وايفان طوني وترنت ألكسندر-أرنولد) في تسجيل الركلات الخمس للسلسلة الاولى.

وتلتقي إنكلترا في نصف النهائي الأربعاء المقبل مع هولندا أو تركيا اللتين تلتقيان لاحقا في برلين.

2024-07-06 / 20:18
0

مقالات ذات صلة

“كأس أوروبا 2024” ..الإصابة تنهي مشوار الإسباني بيدري

2024-07-06 / 18:42

سقط داخل الملعب قبل أشهر.. وفاة اللاعب المصري أحمد…

2024-07-06 / 10:36

انتهى الحلم”.. رونالدو يخرج من كأس أوروبا بعد الخسارة…

2024-07-05 / 23:28

إسبانيا تطيح بألمانيا المستضيفة وتخرجها من اليورو

2024-07-05 / 20:17

رسميا.. رينجرز الاسكتلندي يعلن تعاقده مع حمزة إكامان

2024-07-05 / 17:29

نائب رئيس العين الإماراتي يؤكد استمرار رحيمي مع الفريق

2024-07-05 / 16:03

السكتيوي: نطمح إلى التوقيع على مشاركة جيدة في أولمبياد…

2024-07-04 / 21:40

السكتيوي: هناك أندية رفضت مشاركة لاعبيها في الأولمبياد وهذه…

2024-07-04 / 17:53

رسميا.. السكتيوي يعلن عن قائمة المنتخب الوطني في أولمبياد…

2024-07-04 / 17:44
الدراجي يعلق على الإقصاء المبكر للمنتخب الجزائري من “الكان”

حملات واسعة ضد المعلق الجزائري حفيظ الدراجي ومطالب بطرده…

2024-07-04 / 14:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى