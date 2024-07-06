أوروبا 2024 .. إنكلترا تبلغ دور الأربعة بانتصارها على سويسرا

كرَّست إنكلترا، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة، عقدة سويسرا في الدور ربع النهائي للبطولات الكبرى عندما تغلبت عليها 5-3 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) السبت على ملعب دوسلدورف أرينا في دوسلدورف وبلغت نصف نهائي كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا.

وكانت سويسرا البادئة بالتسجيل عبر مهاجم موناكو الفرنسي بريل إمبولو (75)، وردت إنكلترا بعد خمس دقائق بواسطة جناح أرسنال بوكايو ساكا (80).

وفي ركلات الترجيح تألق حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد في التصدي للركلة الترجيحية الأولى لسويسرا والتي انبرى لها مدافع مانشستر سيتي الانكليزي مانويل أكانجي، فيما نجح خماسي منتخب “الأسود الثلاثة” (كول بالمر وجود بيلينغهام وساكا وايفان طوني وترنت ألكسندر-أرنولد) في تسجيل الركلات الخمس للسلسلة الاولى.

وتلتقي إنكلترا في نصف النهائي الأربعاء المقبل مع هولندا أو تركيا اللتين تلتقيان لاحقا في برلين.