اشتوكة : الدرك يتعقب الظاهرين في ” فيديو” بسيوف في احتفالات بوجلود

2024-07-06 / 18:26
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تفاعلت مصالح الدرك الملكي بسرية بيوكرى اقليم اشتوكة ايت باها ، مع شريط فيديو ، نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يظهر فيه عدد من الجانحين وهم يحملون أسلحة بيضاء ” سيوف و سواطير” خلال احتفالات لبوجلود أقيمت يوم امس الجمعة بمنطقة سيدي بيبي التابعة اداريا لعمالة اشتوكة .

وحسب مصادر الجريدة ، فإن النيابة العامة بابتدائية انزكان ، أعطت اوامرها من أجل إعتقال المتورطين في الفيديو وتقديمهم للعدالة.

هذا وقد جرى منذ البارحة إعتقال ستة مشتبه فيهم ، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات وتقديمهم للعدالة.

2024-07-06 / 18:26
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