فنادق المملكة تنتعش و عدد ليالي المبيت يتجاوز عشرة ملايين ونصف

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انتعاشة مهمة شهدها القطاع السياحي في بلادنا خلال السنة الجارية و ذلك راجع لمجموعة من العوامل في مقدمتها انفتاح المملكة على أسواق سياحية جديدة و كذلك فتح خطوط طيران مباشرة مع عدد من مدن العالم.

و في هذا الصدد، ارتفعت ليالي المبيت بالمؤسسات السياحية المغربية و هو ما انعكس إيجابا على مداخيل الفنادق و مؤسسات الإيواء التي حققت مداخيل قياسية و غير مسبوقة.

و حسب معطيات خاصة، فإن عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بلغ حوالي 10,5 مليون ليلة خلال الشهور الخمسة الأولى من سنة 2024، بزيادة نسبتها 8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

هذه الليالي وفق ذات المعطيات التي نشرها مرصد السياحة في تقرير حديث له، تراوحت بين السياحة الوطنية (ناقص 3 في المائة إلى 2,8 مليون ليلة مبيت) والسياحة الدولية (زائد 13 في المائة إلى 7,7 مليون ليلة).

و من حيث الوجهة، تصدرت مدينة مراكش قائمة المدن الأكثر استفادة من ليالي المبيت بحوالي 4 ملايين ليلة مبيت، تليها أكادير بحوالي 2,37 مليون ليلة مبيت، ثم الدار البيضاء بحوالي 842 ألف و542 ليلة مبيت.

وفي شهر ماي 2024 وحده، سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ما يناهز 2,6 مليون ليلة مبيت، بزيادة قدرها 13 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام المنصرم، مع زيادة قدرها 18 في المائة للسياحة الدولية و3 في المائة للسياحة الوطنية.