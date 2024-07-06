سلطات البيضاء تخصص 112 مليون درهم لتحديث شارع الزرقطوني ليضاهي كبريات الشوارع العالمية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

إذا زرت تركيا و بالضبط اسطنبول لا يمكنك أن لا تلتقط صورا في شارع الاستقلال، و كذلك الأمر حين تزور باريس فتزور شارع الشنازيليزي، و نفس الحال يتكرر في شارع دياغونال ببرشلونة و شارع وول ستريت بنيويورك و شارع أكسفورد بلندن و شارع لومبارد بسان فرانشيسكو بكاليفورنيا و غيرهم الكثير في كبريات مدن العالم.

هكذا يتم تسويق مدن العالم الكبيرة، حيث يتم التركيز على أحد شوارعها الرئيسية و جعلها معلمة متميزة ترمز للمدينة و البلد بمجرد ذكر تسميتها، و كذلك الأمر سيكون بمدينة الدار البيضاء، المدينة المتعددة الشوارع و الأزقة و الساحات.

الاختيار وقع على شارع الزرقطوني ليكون معلمة المدينة، خاصة مع اقتراب موعد المونديال و الذي ستستقبل خلاله بلادنا عشرات الملايين من عشاق الساحرة المستديرة من مختلف ربوع العالم.

و في هذا الصدد، تقرر تخصيص 112 مليون درهم لتحديث و عصرنة و تجهيز شارع الزرقطوني بالدار البيضاء ليضاهي كبريات شوارع العالم، حيث سيتحول هذا الشارع لتحفة تفتخر بها المدينة المليونية.

وينقسم مشروع إعادة تأهيل شارع الزرقطوني إلى مرحلتين منفصلتين لتسهيل عملية التأهيل هاته، و تقدر قيمة المرحلة الأولى، التي تغطي الجزء الممتد من شارع الكورنيش إلى شارع إبراهيم الروداني بنحو 55.43 مليون درهم.

أما الجزء الثاني من الأشغال، الذي يخص الطريق المتوجهة من شارع إبراهيم الروداني إلى شارع محمد السادس، فتقدر قيمته بـ56.42 مليون درهم.