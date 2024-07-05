بعد رفضه توحيد خطبة الجمعة.. توقيف خطيب مسجد بطنجة

هبة بريس – قسم التحرير

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أول أمس الأربعاء ، قرارا بتوقيف خطيب صلاة الجمعة في مسجد المنبر بطنجة، بسبب رفضه للخطبة الموحدة التي أقرتها الوزارة انطلاقا من الأسبوع الماضي.

و أعلن أحمد أجندوز، الإمام المفصول عن خطبة الجمعة، بتلقيه قرار كتابيا من وزارة الأوقاف استند إلى كتابي المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية لعمالة طنجة أصيلة، ويقضي بانقضاء تكليفه، مبديا استعداده الكامل للإجابة على ادعاء هذا القرار جزه بالخطبة في أمور ضيقة.

وقال أجندوز أنه مرتبط بالشرط مع الجماعة، ولا يتقاضى إلا 400 درهم شهريا من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، مشيرا إلى أن استمرار توصل الخطباء بالخطبة الموحدة التي أقرتها وزارة الأوقاف سيجعل مصيرهم المزبلة، وسينزلهم منزلة الدمية أو الرسوم المتحركة، حسب تعبيره