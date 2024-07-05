محكمة الاستئناف تؤيد سجن “بيدوفيل الجديدة” 20 سنة نافذة

2024-07-05 / 14:59
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هبة بريس – الجديدة

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، تأييد الحكم ب20 سنة سجنا نافذا في حق “بيدوفيل الجديدة”.

وقررت المحكمة تأييد سجن رئيس الجمعية الرياضية المتهم بالتحرش جنسيا بأطفال، مع رفع تعويض المطالبين بالحق المدني، الى 80 ألف درهم عوض 50 ألف درهم .

هذا وكانت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، شهر غشت الماضي، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 57 سنة، يشتبه في تورطه في قضية هتك عرض طفل.

وتوصلت مصالح الأمن بشكاية أسرة طفل قاصر تنسب فيها للمشتبه فيه، الذي يسير جمعية رياضية خاصة، تعريض ابنها البالغ من العمر تسع سنوات لهتك عرض، وذلك خلال اصطحابه في رحلة رياضية إلى شاطئ بضواحي مدينة الجديدة.

2024-07-05 / 14:59
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