بعد انضمامه لنادي المصنعين الكبار.. صادرات المغرب من الطيران تحقق مداخيل قياسية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يواصل المغرب تعزيز تموقعه في صناعة الطيران حيث بات من بين المصنعين الكبار عالميا في هذا المجال علما أنه دخل نادي العشرة الأوائل في صناعات الطيران عالميا.
و أطلق المغرب منذ سنوات استراتيجية مثمرة و ناجعة مكنته من استقطاب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة مختلف أجزاء و مكونات الطائرات، لدرجة أن تقارير اقتصادية متخصصة أكدت أنه لا توجد حاليا طائرة تحلق في السماء لا تتوفر على قطعة لم تصنع في المغرب.
و أضحى المغرب حاليا ينتج و يصنع حوالي 80 في المئة من الأجزاء التي تدخل في صناعة الطائرات بما فيها تلك المعقدة الصنع، و تتجه المملكة لتصنيع و تجميع طائرة مغربية كاملة الصنع في بلادنا و هو حلم يقترب من التحقق في ظل التطور الكبير الذي يشهده المجال في المملكة المغربية.
موازاة مع ذلك، ارتفعت صادرات المغرب في مجال قطاع الطيران حيث حققت مداخيل قياسية و غير مسبوقة في الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية.
و حسب معطيات خاصة، فقد قاربت مبيعات الطيران المنتجة و المصنعة في المغرب حوالي 11 مليار درهم و بالضبط عشرة ملايير و 680 مليون درهم، في خمسة أشهر من سنة 2024، و هو رقم لم يتم تسجيله من قبل مما أنعش مداخيل الصادرات بشكل ملحوظ.
6 تعليقات
ماشاء الله تبارك الرحمن..
المغرب سيصبح قوة صناعية عالمية..
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة..
كفاءات مغربية وراء نجاح ذالك ..
مزيدا من التقدم والنجاح والسداد لبلدنا المغرب..
المغرب البلد الوحيد افريقيا الذي استطاع اقتحام عالم الصناعة..