طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس محليا حار بكل من الجنوب الشرقي، وأقصى جنوب البلاد، والمنطقة الشرقية، وبمناطق الأطلس المتوسط، بينما سيكون حارا نسبيا بالمناطق الداخلية.

كما يرتقب أن تتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية، والسهول الوسطى والواجهة المتوسطية، وذلك خلال الصباح والليل، مع نزول أمطار جد خفيفة محليا شمال غرب الأقاليم الجنوبية خلال الصباح.

وسيلاحظ تناثر غبار محلي بكل من المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية، وشرق الأطلس، وبالجنوب الشرقي وغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 22 و 26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وبجنوب المنطقة الشرقية، وستكون ما بين 14 و 22 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا شمال البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال بوجدور، وهائج إلى قوي الهيجان جنوب بوجدور.