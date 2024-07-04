غوتيريش: أطفال غزة يموتون أو يشاهدون والديهم يقتلون

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن أطفال غزة “يموتون أو يشاهدون والديهم يقتلون” جراء الهجمات التي تشنها إسرائيل على القطاع.

جاء ذلك في كلمة غوتيريش أمام القمة 24 لمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة الكازاخية أستانا.

وأضاف: “أطفال غزة يموتون ويعانون من إصابات خطيرة وصدمات نفسية، ويشاهدون والديهم يُقتلون وتُدمر منازلهم”.

وأكد الأمين العام أن تلك المشاهد التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون في قطاع غزة “يجب أن تتوقف”.

وأردف: “نحن بحاجة للسلام بأنحاء الشرق الأوسط، بدءا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بغزة، وإنهاء سفك الدماء، والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الرهائن وزيادة المساعدات المنقذة للحياة”.

وأكد أن هناك حاجة أيضا إلى “التزام واضح وخريطة طريق لضمان حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير