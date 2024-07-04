ثعبان يبتلع امرأة بالكامل في إندونيسيا

عُثر على امرأة إندونيسية ميتة في جوف ثعبان ابتلعها بالكامل، على ما أعلنت، اليوم الأربعاء، الشرطة في مقاطعة سولاويسي الجنوبية في وسط إندونيسيا.

وقالت الشرطة إن المرأة، البالغة من العمر 36 عاما، فُقدت بعد أن غادرت منزلها، صباح أمس الثلاثاء، لاقتناء دواء لطفلتها المريضة. وقد انتاب القلق أقاربها فذهبوا للبحث عنها.

وعثر زوجها على حذائها وسروالها على الأرض على بعد حوالي 500 متر من منزلهما بقرية سيتيبا.

وقال قائد الشرطة المحلية إيدول، إنه “بعد فترة وجيزة، وجد (الزوج) ثعبانا على بعد حوالي عشرة أمتار من الطريق. وكان الثعبان ما يزال على قيد الحياة”.

من جهته، أوضح إيانغ، وهو مسؤول في القرية، أن الزوج شعر بالارتياب بعد أن لاحظ بطن الثعبان “منتفخا للغاية”. ثم دعا قرويين لمساعدته في فتح جوف الحيوان، حيث عثروا على جثة زوجته.

وفي العام الماضي، قتل سكان في منطقة تينانغيا في جنوب شرق جزيرة سولاويسي، ثعبانا يبلغ طوله ثمانية أمتار، بعدما رصدوه عند محاولته خنق فلاح وابتلاعه.

وفي عام 2018، عُثر على امرأة تبلغ 54 عاما ميتة داخل بطن ثعبان يبلغ طوله سبعة أمتار في مدينة مونا في جنوب شرق المنطقة نفسها. وفي العام السابق، قضى فلاح في سولاويسي الغربية بعدما ابتلعه ثعبان يبلغ طوله أربعة أمتار في مزرعة لزيت النخيل