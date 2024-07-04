خبير ..”اليمين الفرنسي” له مواقفه السابقة المساندة للمغرب

يرى خبراء بأن اليمين الفرنسي يتبنى مواقف إيجابية تجاه العلاقات مع المغرب، ما يعني أن فوزه بالأغلبية البرلمانية يؤثر إيجابا في مسار التعاون الثنائي.

وفي نفس الشق قال محمد الطيار، الخبير الأمني المغربي، إن اليمين الفرنسي له مواقفه السابقة المساندة للمغرب بشأن “قضية الصحراء”.

وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك” أن العلاقات مع فرنسا خلال رئاسة ماكرون، وصلت إلى “شبه القطيعة”، خاصة أن فرنسا بقت في منطقة رمادية بشأن “قضية الصحراء”.

ويرى الطيار أن ملف “الهجرة غير الشرعية” مطروح على كامل المنطقة الأوروبية، وهو مدفوع بأهداف انتخابية.

وأشار إلى أن ماكرون يراهن على الدورة الثانية، لتحقيق التوازن، في ظل التوقعات التي تشير إلى أن اليمين سيفرض نفسه، ويشكل الحكومة، كما يفرض نفسه بقوة على مستوى الجمعية التشريعية، الأمر الذي سيترك أثره الكبير على مستوى دول الساحل والصحراء، وشمال أفريقيا