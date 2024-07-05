المحمدية.. شاطئ المانيسمان المصنف غير صالح للسباحة الأكثر استقطابا للزوار

2024-07-05 / 10:47
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قبل أيام تم الإعلان عن لائحة الشواطئ غير الصالحة للسباحة في المغرب و التي جاء من بينهما شاطئ المانيسمان بمدينة المحمدية.

و رغم تصنيفه غير صالح للسباحة، لكن لوحظ بأن شاطئ المانيسمان هو الأكثر إقبالا من طرف زوار و مصطافي مدينة المحمدية، رغم افتقاده كذلك للبنيات التحتية و المرافق المطلوبة.

و تعتبر المحمدية من بين الوجهات الأكثر استقطابا للزوار، بالإضافة لتميزها بكونها وجهة رئيسية للسياحة الداخلية، غير أن الإهمال هو السمة الغالبة على المدينة هذا العام و هو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص مسؤوليها و مدبري شأنها المحلي.

2024-07-05 / 10:47
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