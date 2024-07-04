بعد مصادقة الحكومة على النظام الأساسي.. موظفو المالية يثمنون مجهودات لقجع

2024-07-04 / 15:21
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هبة بريس – الرباط

أعلنت النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية تلقيها بارتياح كبير المصادقة النهائية للمجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة.

وعبرت المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له، عن اعتزازاه بتحقيق هذا المكتسب الهام والذي كان محور البرنامج الانتخابي للنقابة ومحطات نضالاتها منذ سنة 2015.

وثمنت النقابة، مجهودات الوزير المتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع والأطقم الادارية للوزارة على مساهمتهم الفعالة في تحقيق هذا المطلب الحيوي.

هذا وصادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، على القانون الأساسي الخاص بموظفي الاقتصاد والمالية، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.

2024-07-04 / 15:21
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