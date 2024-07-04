طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب الأقاليم الجنوبية، وجنوب المنطقة الشرقية، والسايس، وجنوب الريف، وداخل منطقة الغرب، بينما سيكون حارا نسبيا بالمناطق الداخلية.

كما يرتقب أن تتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية، وذلك خلال الصباح والليل.

وسيلاحظ تناثر غبار محلي بكل من جنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبوب رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية، ومنطقة طنجة والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 20 و 25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وشمال المنطقة الشرقية، والريف وسهول تادلة، وستكون ما بين 15 و 20 درجة بباقي أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا طفيفا بالنصف الشمالي للبلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.