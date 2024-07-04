تأجيل جديد في محاكمة مدير مستشفى إبن باجة ومن معه

محياوي _ هبة بريس

علمت “ هبة بريس ”، أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت تأجيل محاكمة مدير مستشفى ابن باجة بتازة إلى غاية 17 يوليوز الجاري لاستدعاد الشهود وممثل الطرف المدني في شخص وزارة الصحة.

وانطلقت الجلسة الأولى استئنافيا يوم أمس الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، بمحكمة الاستئناف، حيث تقدم دفاع المتهمين بملتمس استدعاء بعض الشهود الذين تخلفوا عن الحضور في الجلسات الابتدائية.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال ، قد أدانت أواخر شهر فبراير 2024، شبكة “السمسرة في التجهيزات الطبية” بمستشفى ابن باجة بتازة بالحبس النافذ والغرامة المالية.

وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي مدير مستشفى ابن باجة بتازة بالسجن 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، و4 سنوات لموظف بمستشفى ابن باجة وغرامة قدرها 10000، وثلاث موظفين بسنة ونصف وغرامة قدرها 10000 درهم، وسنة موقوفة التنفيذ لحارس أمن خاص في حدود ثمانية أشهر، وسنة لموظفين آخرين موقوفة التنفيذ.

فيما تم الحكم بـ6 أشهر نافذة في حق ثلاثة أشخاص يمتلكون مصحات خاصة، وغرامة قدرها 2000 درهم، و3 أشهر لتقني بالمستشفى وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وقرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، الحكم مصادرة الأجهزة الطبية التابعة لمستشفى ابن باجة والتي تم العثور عليها بمصحات خاصة، كما قرر تعويض المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 400000 درهم تضامنا، فيما تم الحكم لصالح الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقبول الطلبات المدنية وتعويضها بدرهم رمزي