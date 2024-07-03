مقتل جندي وإصابة شخص آخر بهجوم طعن في مركز تجاري بإسرائيل

هبة بريس / وكالات

قالت الشرطة الإسرائيلية ومسعفون إن جنديا إسرائيليا قُتل وأُصيب شخص آخر في عملية طعن بمركز تسوق، يوم الأربعاء، وإن منفذ الهجوم قُتل بعد إطلاق النار عليه.

وأظهر فيديو، سجلته كاميرات المراقبة، للهجوم رجلا وهو يقدم على طعن ما يبدو أنهما عنصرا أمن ثم يحاول الهرب، ويتمكن بعدها أحد المطعونين من النهوض وإطلاق النار عليه.

وقال قائد المنطقة الشمالية، شوكي تاتوشا، لهيئة البث: “دخل إرهابي سيرا على الأقدام إلى المركز التجاري وطعن اثنين من المدنيين. وتمكن أحد المدنيين من العودة وتمالك نفسه وأطلق النار على الإرهابي وتم تحييده على الفور”

وأفادت صحيفة هآرتس بأن مطلق النار قتل بالرصاص في مكان الحادث.

وذكرت الشرطة أن منفذ الهجوم هو عربي إسرائيلي من سكان بلدة نحف، المتاخمة لمدينة كرميئيل.

وألقي القبض على عدد من أفراد أسرته في مكان الهجوم. وفي وقت لاحق دخلت الشرطة بلدة نحف واعتقلت أفرادا آخرين من الأسرة.