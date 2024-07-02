اشتوكة : السلطات تتلف كميات من التمور الفاسدة

تمكنت لجنة مختلطة من حجز كميات من التمور الفاسدة بمدينة بيوكرى، بإقليم اشتوكة أيت باها، حيث قامت بحرقها وإتلافها بالمطرح البلدي.

وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد جرى حجز هذه التمور من طرف لجنة مكونة من السلطة المحلية وممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذاية “ONSSA” وأعوان السلطة والأمن الوطني والقوات المساعدة، وذلك خلال عملية تفتيش واسعة شملت عددا من أصحاب العربات المجرورة والباعة الجائلين بأحد أسواق المدينة.

ووفقا للمصادر نفسها، فقد وقفت هذه اللجنة خلال العملية على عدم استيفاء التمور المذكورة شروط السلامة الصحية المطلوبة، نظرا لنقلها وتخزينها في ظروف من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين.

وتبعا لذلك، تم حجز التمور المذكورة ونقلها إلى المطرح البلدي حيث جرى إتلافها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.