بنعلي: لا جديد في قضية لاسامير والملف أمام المحكمة الدولية

هبة بريس – الرباط

تحدثت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن مستجدات ملف شركة “لاسامير”.

وقالت بنعلي في معرض ردها على أسئلة البرلماميين بمجلس النواب، يومه الاثنين، “لاجديد في قضية لاسامير والملف أمام المحكمة الدولية”.

وفيما يخص الاستثمارات في قطاع التكرير، تضيف بنعلي، تعمل الوزارة بتنسيمع وزارة التجهيز والماء لعقلنة تخطيط البنيات التحتية بما فيها اللوجيستيكية البترولية.

كما تعمل الوزاة على سن نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في اطار شراكة بين القطاع الخاص والعام .

وشددت الوزيرة على أن الاستثمارات في تكرير البترول تخضع لمسطرة معروفة تعطي التزامات معينة للمستثمر، مشيرة الى أن طلبات الاستثمارات في هذا المجال جد ضئيلة وتلقى قبولا.