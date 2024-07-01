مصفاة لاسامير

بنعلي: لا جديد في قضية لاسامير والملف أمام المحكمة الدولية

2024-07-01 / 15:50
0

هبة بريس – الرباط

تحدثت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن مستجدات ملف شركة “لاسامير”.

وقالت بنعلي في معرض ردها على أسئلة البرلماميين بمجلس النواب، يومه الاثنين، “لاجديد في قضية لاسامير والملف أمام المحكمة الدولية”.

وفيما يخص الاستثمارات في قطاع التكرير، تضيف بنعلي، تعمل الوزارة بتنسيمع وزارة التجهيز والماء لعقلنة تخطيط البنيات التحتية بما فيها اللوجيستيكية البترولية.

كما تعمل الوزاة على سن نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في اطار شراكة بين القطاع الخاص والعام .

وشددت الوزيرة على أن الاستثمارات في تكرير البترول تخضع لمسطرة معروفة تعطي التزامات معينة للمستثمر، مشيرة الى أن طلبات الاستثمارات في هذا المجال جد ضئيلة وتلقى قبولا.

2024-07-01 / 15:50
0

مقالات ذات صلة

بنسعيد يشتكي من “الفوضى” داخل مواقع التواصل الاجتماعي

2024-07-01 / 16:33

فجيج .. فعاليات جمعوية تستغرب عدم حضور مؤتمر دولي…

2024-07-01 / 14:36

أكادير: العثور على جث.ة شخص داخل شقته والأمن يفتح…

2024-07-01 / 12:08

ادعى وجود قنبلة في الطائرة لتعطيل رحلة جوية.. إيقاف…

2024-07-01 / 11:56

بعد العثور على جث.ة شاب.. درك خنيفرة يقود حملات…

2024-07-01 / 11:15

شاطئ قرية أركمان.. مياه البحر تلفظ 15 رزمة من…

2024-07-01 / 11:08

سلطات العرائش تمنع “الجيتسكي” ونصب الخيام داخل الشواطئ

2024-07-01 / 10:13

“إدارة عكاشة” تكشف حقيقة نشوب حريق داخل السجن

2024-07-01 / 09:36

مع بداية الفترة الصيفية.. غياب “المراحيض العمومية” يقلق ساكنة…

2024-07-01 / 09:18

طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-07-01 / 09:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى