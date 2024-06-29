الميسوري يسائل بنعلي عن ضعف صبيب الإنترنت وشبكة الهاتف بقرية با محمد

ع محياوي _ هبة بريس

وجه المستشار البرلماني مصطفى الميسوري سؤالا كتابيا لوزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول ضعف البنيات التحتية الخاصة بالإنترنت وإنعدام شبكة الإتصالات بدائرة قرية با محمد بإقليم تاونات.

وقال الميسوري الذي يعتبر من أجود المنتخبين بالجهة، عضو الفريق التجمعي بمجلس المستشارين في سؤال تتوفر “ هبة بريس ” على نسخة منه من المعني بالأمر، إن ساكنة مجموعة من الدواوير المتواجدة بالنفوذ الترابي لجماعات الجبابرة والولجة التابعة لدائرة قرية ابا محمد وجماعات تافرانت وتبودة والوردزاغ التابعة لدائرة غفساي بإقليم تاونات، تشتكي من الوضع المتردي لخدمات الاتصالات، وما يرافق ذلك من مشاكل تواصلية وخدماتية.

وأضاف الميسوري، أن ساكنة دوار أيلف بجماعة تافرانت ومركز جماعة تبودة ودوار ولاد بن احسين، وجماعة الجبابرة ودوار ولاد سليمان جماعة الولجة الى جانب دواوير أخرى بعدة جماعات تعيش معاناة حقيقية مع ضعف شبكة الاتصالات حيث تضطر لقطع مسافة طويلة بحثا عن إشارة الهاتف والإنترنيت.

وأكد المستشار البرلماني مصطفى الميسوري، إن مشكل تغطية الشبكة الهاتفية والأنترنت عمر طويلا في هذه الدواوير دون أن تجد شكايات الساكنة آذانا صاغية لدى المسؤولين.

وساءل الميسوري وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن الإجراءات المتخدة لحل المعضلة وبشكل مستعجل نسائلكم؟