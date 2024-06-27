شركة غوغل تضيف اللغة الأمازيغية الى خاصية “الترجمة”

هبة بريس – قسم التحرير

أدرج محرك البحث العالمي “غوغل” اللغة الأمازيغية الى الاختيارات المتاحة أمام مستعملي خاصية الترجمة إلى جانب لغات أخرى ،حيث سيكون بالإمكان ترجمة المفردات والنصوص الى “تيفيناغ “.

وكانت شركة “غوغل” قد وافقت في وقت سابق على إدماج أبجدية “تيفيناغ” (وهو الحرف المعتمد لكتابة اللغة الأمازيغية في المغرب)، ضمن مختلف إصداراتها، وذلك تفاعلا مع مطالب النشطاء الأمازيغ عبر العالم، الذين أطلقوا قبل سنة حملة رقمية لجمع التوقيعات، حيث طالبوا غوغل بتوفير اللغة الأمازيغية ضمن خدمات الترجمة التي يوفرها.

وكانت شركة ميكروسوفت Microsoft السباقة لاعتماد اللغة الأمازيغية من خلال “ويندوز8″، قبل أن يقرر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إدراجها بحرف “تيفناغ” ضمن قائمة اللغات المعتمدة في تطبيقاته، بعد مراسلات سابقة لنشطاء أمازيغ تزعمها باحثون ومهتمون بالشأن الثقافي الأمازيغي.