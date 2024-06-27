مصدرو البصل و البطاطس ينتظرون تراجع الحكومة عن قرار وقف التصدير لإفريقيا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ما يزال قرار وقف التصدير المؤقت لبعض أنواع الخضر كالبصل و البطاطس نحو الأسواق الإفريقية ساري المفعول لحدود الساعة و هو ما دفع المصدرين و المهنيين لطرق أبواب الحكومة.

و في الوقت الذي كان مصدرو البصل و البطاطس يأملون أن تتراجع الحكومة عن قرارها بوقف التصدير المؤقت لمنتوجاتهم نحو أسواق إفريقيا مباشرة بعد نهاية عيد الأضحى، تفاجأ المعنيون بالأمر بأن القرار ما يزال ساري المفعول رغم بعض الوعود التي قطعت لهم سلفا.

و في ظل استمرار قرار منع التصدير، حافظت أسعار البصل و البطاطس على أسعارها الدنيا في مختلف أسواق الجملة بالمغرب، بل وصلت لمستويات منخفضة غير مسبوقة و غير معتادة في مناسبات عيد الأضحى.

و يرتقب المهنيون و المصدرون صدور قرار يسمح لهم باستئناف التصدير بعدما تم توفير حاجيات السوق المحلية، خاصةأن اتصالات جمعت ممثلي المهنيين مع الجهات الوصية و تم خلالها طرح فكرة الكوطا عبر السماح بتصدير جزء محدد فقط من البصل و البطاطس باعتماد “كوطا” لكل مصدر.

هذا و اعتبر المصدرون أن قرار وقف التصدير تسبب لهم في خسائر كبيرة بعدما قام شركاؤهم في عدد من الدول الإفريقية بإنهاء العقود و الشراكات التي تجمعهم بهم، آملين أن تتحرك الحكومة في أقرب وقت للاستجابة لملفهم المطلبي.