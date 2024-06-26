وفد فلسطيني يعبر عن الامتنان لما يقوم به المغرب نصرة للقضية

أعرب وفد فلسطيني، خلال استقباله اليوم الأربعاء بمقر مجلس المستشارين من قبل رئيس المجلس، النعم ميارة، عن الامتنان لما يقوم به المغرب ملكا وحكومة وشعبا نصرة للقضية الفلسطينية.

وذكر بلاغ للمجلس، أن أعضاء الوفد الفلسطيني الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريف، حرصوا على الإشادة بالمبادرات النبيلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، وآخرها إطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى سكان قطاع غزة.

وبعد تسليطهم الضوء على ما يعانيه الفلسطينيون من أوضاع صعبة في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أكد أعضاء الوفد، يورد البلاغ، أن الشعب الفلسطيني “يراهن على الدوام على المغاربة في دعم القضية الفلسطينية العادلة، وانحيازهم المطلق للحقوق الفلسطينية المشروعة”.

من جهته، أكد رئيس مجلس المستشارين حرص المملكة الراسخ على تعزيز أواصر التضامن والدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال ونيل حقوقه المشروعة.

وشدد على أن القضية الفلسطينية شكلت على مر السنين إحدى الثوابت الوطنية، سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا، مؤكدا أن البرلمان المغربي “سيظل صدى لكل المواقف الداعمة للفلسطينيين في مختلف المحافل العربية والدولية”.

وفي نفس الإطار، أبرز ميارة أن وكالة بيت مال القدس الشريف، وبإشراف شخصي من جلالة الملك، لم تأل جهدا خلال ربع قرن في الحفاظ على المدينة المقدسة ودعم السكان المقدسيين في صمودهم، “بعيدا عن أي شعارات أو مزايدات سياسية”.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على الالتزام المغربي الثابت بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وإبراز الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، كما كان فرصة لتدارس مختلف السبل الكفيلة بدعم صمود الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الحالية، وتنسيق الجهود العربية لجعلها أولوية ضمن أجندات المحافل الدولية.

وتندرج زيارة الوفد الفلسطيني للمملكة، التي تتواصل إلى غاية 28 يونيو الجاري، في إطار “فضيلة التشاور المستمر التي دأبت عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، مع شركائها الفلسطينيين، لترتيب أولويات تدخلاتها في القدس، لاسيما في ظل التطورات المتسارعة التي أعقبت الأحداث الأليمة للسابع من أكتوبر 2023