وزير …برنامج “أوراش” مكّن من إدماج أكثر من 231 ألف شاب

أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بأن برنامج “أوراش” مكّن من إدماج أكثر من 231 ألف شاب.

وأوضح السيد السكوري، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب”، تقدم به الفريق الحركي، أن 50 ألف من هؤلاء الشباب استفادوا من أوراش لدعم الإدماج المستدام.

وأضاف أنه إلى جانب إطلاق برنامج “أوراش” بعد جائحة كورونا، تمت إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات من خلال عقد برنامج جديد لإدماج 800 ألف شاب وتحسين قابلية تشغيل 500 ألف من الشباب الباحثين عن الشغل.

واعتبر المسؤول الحكومي أن جزءا من إدماج الشباب وتحسين الدخل يتم عبر التشغيل الذاتي، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم إطلاق البرنامج الجهوي “أنا مقاول”، الذي تم إعداده منذ سنة وتحديد ميزانيته ووضع جميع الاتفاقيات المتعلقة به والتي سيتم تنفيذها في كل الجهات