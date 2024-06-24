على مدى 3 أيام.. تنظيم كأس الدار البيضاء للبادل

هبة بريس

تحت رئاسة الجامعة الملكية المغربية للتنس، تُنظم “جولة البادل الاحترافية “Padel Pro Circuit – كأس الدار البيضاء للبادل أيام 28 و29 و30 يونيو في “نادي الوازيس للكرة”Oasis City Ball – .

وسيجمع هذا الحدث، الذي طال انتظاره من قبل مجتمع البادل المتنامي بالمغرب، أفضل 32 فريق في المغرب، على مدى ثلاثة أيام من المنافسات.

وتبلغ الجائزة المالية لهذا الدوري 115.000 درهم، منها 50.000 درهم للفائزين، وهو ما يكفي لجذب المحترفين الأجانب للمشاركة في هذه المنافسة.

ويهدف منظمو هذا الدوري التعريف بهذه الرياضة وجعلها أكثر شعبية بالمغرب، كما أنها ستمكن اللاعبين المغاربة من تبادل الكرة مع المحترفين الدوليين، ومن ضمنهم الإسبان، وكذلك الرفع من مستوى أدائهم. ويرتقب أن يكون هذا الدوري عالي المستوى، كما ينتظر أن يعرف الملتقى مبادلات مبهرة.

كما يُرتقب حضور جمهور عريض من الشغوفين طيلة نهاية الأسبوع.

وخلال سنة 2024، نظمت “جولة البادل الاحترافية” الدوري الأول للعبة البادل للمحترفين والهواة بالمغرب نهاية يناير 2024، والتي جمعت 16 فريقا، تكون كل فريق من لاعب إسباني محترف وأفضل اللاعبين المغاربة. اعتبارا للنجاح الكبير الذي عرفته المنافسات السابقة، قرر منظّمين “جولة البادل الاحترافية” تنظيم منافسات دولية ومحلية واسعة النطاق بهدف النهوض بهذه الرياضة.