قرار وزاري يحمي محطة القطار القديمة بطنجة من زحف المشاريع العقارية

قررت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تقييد بناية محطة القطار القديمة بطنجة في عداد الآثار، حسب القرار رقم 1130.24 الصادر في 21 من شوال 1445 (30) أبريل 2024) وذلك بهدف حماية هذه البناية من زحف المشاريع العقارية .

وبحسب نص القرار ” ، فلا يجوز إحداث أي تغيير كيفما كانت طبيعته في الشكل العام للبناية ما لم تعلم بذلك المصالح المختصة بقطاع الثقافة قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل، وذلك طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه”

وتم تقييد المحطة في عداد الآثار بناية محطة القطار القديمة بطنجة الملك المسمى “الدولة” ذي الرسم العقاري عدد 06/129809 الكائنة بشارع محمد السادس بطنجة قرب ميناء طنجة المدينة.