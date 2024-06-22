بوريطة يجري “مباحثات مثمرة” مع نظيره الأمريكي

هبة بريس

قال المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تعرب عن “امتنانها للمغرب على قيادته الإقليمية”، وذلك عقب محادثات هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأبرز المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في منشور يوم الجمعة على منصة “X”، (تويتر سابقا)، أن السيد بلينكن أجرى “محادثات مثمرة” مع السيد بوريطة.

وكانت الولايات المتحدة أبرزت، مؤخرا، أهمية دعم المغرب لمقترح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جوزيف ر.بايدن، باعتباره “وسيلة لبناء منطقة شرق-أوسط أكثر اندماجا، وأكثر سلما وأكثر استقرارا”.

وفي بلاغ، أبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية “تأمل في أن تنخرط مختلف الأطراف المعنية في هذه المبادرة وتلتزم بتنفيذ مختلف مراحلها”.