CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 82?

بوريطة يجري “مباحثات مثمرة” مع نظيره الأمريكي

2024-06-22 / 17:45
0

هبة بريس

قال المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تعرب عن “امتنانها للمغرب على قيادته الإقليمية”، وذلك عقب محادثات هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأبرز المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في منشور يوم الجمعة على منصة “X”، (تويتر سابقا)، أن السيد بلينكن أجرى “محادثات مثمرة” مع السيد بوريطة.

وكانت الولايات المتحدة أبرزت، مؤخرا، أهمية دعم المغرب لمقترح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جوزيف ر.بايدن، باعتباره “وسيلة لبناء منطقة شرق-أوسط أكثر اندماجا، وأكثر سلما وأكثر استقرارا”.

وفي بلاغ، أبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية “تأمل في أن تنخرط مختلف الأطراف المعنية في هذه المبادرة وتلتزم بتنفيذ مختلف مراحلها”.

2024-06-22 / 17:45
0

مقالات ذات صلة

المغرب وأمريكا يطلقان مجموعة الأصدقاء للذكاء الاصطناعي من أجل…

2024-06-22 / 17:05

الملك محمد السادس يحل بطنجة قادما من الدارالبيضاء

2024-06-22 / 16:38

تقرير رسمي … ارتفاع الفوارق الاجتماعية بالمغرب وتزايد عدد…

2024-06-22 / 16:10

يحدث في الجزائر.. تعيين “رابور” مكلفا بالإعلام في مطار…

2024-06-22 / 15:17

انتخاب المغرب للرئاسة المشتركة لاجتماع مجموعة العمل حول الاتجار…

2024-06-22 / 09:20

مجلس السلم والأمن.. المغرب يدعو إلى حل سلمي بالسودان…

2024-06-21 / 20:47

الدبلوماسية البوركينابية تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب

2024-06-21 / 19:09

وزارة الخارجية تفرج عن تعيينات جديدة في صفوف القناصلة…

2024-06-21 / 17:55
وزارة التربية الوطنية تنفي ما تداوله أشخاص حول مجانية التعليم

أكادير : فضيحة “تعميرية” في مشروع ملكي تسائل الجهات…

2024-06-21 / 13:02

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بشأن علامة “مؤسسة الريادة”

2024-06-20 / 17:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى