مغاربة أوروبا يشتكون غلاء أسعار التنقل البحري بين إسبانيا و المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انطلقت عملية مرحبا 2024 هذا الصيف وسط توقعات باستقبال أعداد قياسية من مغاربة العالم و خاصة الجالية المقيمة بالدول الأوروبية و في مقدمتها إسبانيا و إيطاليا و فرنسا.

و في هذا الصدد، ضاعفت شركات النقل و الربط البحري بين موانئ أوروبا و المغرب من أعداد المركبات البحرية و الناقلات التي خصصتها لعملية مرحبا، فضلا على مضاعفة عناصرها البشرية للاستجابة للطلب الكبير على خدماتها.

و لوحظ هذا العام أن أسعار التنقل على متن البواخر من موانئ إسبانيا و فرنسا نحو المغرب قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في قيمتها، حيث وصلت نسبة الزيادة ما بين 30 و 50 في المئة، علما أن فترة الذروة لم تصل بعد.

و اشتكى عدد من مغاربة أوروبا من غلاء أسعار النقل البحري، و التي تتراوح بين 300 و 800 يورو، خاصة في بعض الخطوط التي تحتكرها شركات معينة و التي فرضت أسعارا أعلى بكثير من تلك التي كانت في السنوات الماضية.

و تستغل تلك الشركات المتخصصة في الربط البحري بين فرنسا و إسبانيا مع المغرب الطلب المتزايد على تذاكر التنقل للأفراد و السيارات خلال فصل الصيف لمراكمة الأرباح غير عابئة بظروف فئة كبيرة من أبناء الجالية التي تجد نفسها مضطرة لاقتناء تلك التذاكر للوصول لوطنهم الأم المغرب.