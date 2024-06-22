انتخاب المغرب للرئاسة المشتركة لاجتماع مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر

هبة بريس

انتخب مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالإجماع المملكة المغربية، ممثلة في مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، للرئاسة المشتركة للدورة 14 لاجتماع مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر التي ستنعقد بمقر الأمم المتحدة بفيينا يومي 8 و9 يوليوز المقبل إلى جانب مملكة الأراضي المنخفضة.

وذكر بلاغ للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه أن انتخاب المملكة المغربية لهذه الرئاسة يأتي في سياق جهودها المبذولة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر تعتبر من الآليات الدائمة المنبثقة عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بمقتضى القرار 7/1 حول “تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها”، لتقديم الاستشارة والمساعدة للمؤتمر في تنفيذ ولايته، لاسيما فيما يتعلق بتقديم توصيات حول ضمان تنفيذ أفضل لأحكام بروتوكول الاتجار بالأشخاص من طرف الدول.