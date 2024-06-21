مشروبات كحولية مغشوشة تــ قتلُ 47 شخصا

كشف مصدر مسؤول، يومه الجمعة، أنّ أحدث واقعة تناول مشروبات كحولية مغشوشة وملوثة في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند أودت بحياة 47، ولا يزال هناك أكثر من مئة يتلقون العلاج في المستشفيات.

وحسب وكالة الأنباء “رويترز“، فمنذ يوم الأربعاء، أصيب أكثر من 150 شخصا بحالات إعياء، وعانوا من القيء وآلام في المعدة والإسهال، فتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج. وأتت هذه الأعراض بعد تناول مشروب كحولي مخلوط بالميثانول ومُصنع في منطقة كالاكوريشي على بعد حوالي 250 كيلومترا من تشيناي عاصمة الولاية.

وتابع ذات المسؤول أن 118 ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات المنطقة والمناطق المجاورة حتى صباح اليوم الجمعة.

وذكرت حكومة الولاية أمس الخميس، أن الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص بتهمة بيع خمور مغشوشة وصادرت 200 لتر منها، مضيفة أنها اتخذت إجراءات تأديبية ضد عشرة مسؤولين لإخفاقهم في منع هذا الأمر.

ووقوع وفيات نتيجة تناول مشروبات كحولية مصنعة بطريقة غير مشروعة أمر متكرر في الهند، حيث لا يتمكن كثيرون من تحمل تكلفة شراء كحوليات من علامات تجارية معروفة. وطالب مواطنون ونشطاء باتخاذ إجراءات صارمة بحق بائعي المنتجات المغشوشة.

وقالت حكومة الولاية إنها تتخذ إجراءات لتحديد هوية المتورطين في إنتاج الميثانول، وهي مادة كيميائية سامة تستخدم عادة للأغراض الصناعية.

ولقي أكثر من عشرة أشخاص حتفهم العام الماضي، في حادث مماثل وقع في منطقة قريبة في ولاية تاميل نادو.