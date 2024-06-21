الإمارات تلزم “المؤثرين” الحصول على رخصة مزاولة نشاط الدعاية والإعلان

هبة بريس – وكالات

تشرع الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من فاتح يوليوز المقبل في تطبيق قرار إلزام مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والاعلان تحت طائلة فرض غرامات مالية .

وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي في بيان ان هذا القرار الذي يشمل أيضا المنشآت الاقتصادية ، ينص على تطبيق الجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تصل إلى 10 آلاف درهم إماراتي (نحو 2700 دولار) وتعريض المنشأة الاقتصادية للإغلاق.

واضافت الدائرة ان قيمة رسوم الترخيص تصل الى 1250 درهم اماراتي (نحو 340 دولار) للمؤسسات الفردية ، و5000 درهم (نحو 1360 دولار) للشركات ، مشيرة الى أن هذا القرار،يأتي تماشياً مع جهود تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة أبوظبي وتنظيم هذا القطاع، وحفاظاً على حقوق المستهلك.

وتابعت أن عدم الامتثال للضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم اماراتي وتصل إلى 10 آلاف درهم كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق.

وأكدت أن وجود تصريح من مجلس الإمارات للإعلام لا يعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية وذلك تجنباً للغرامات والجزاءات المفروضة على المخالفين.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، قد دعت جميع المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي إلى التقيد والالتزام بضرورة الحصول على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.